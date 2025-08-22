Bimbo casertano si sente male e perde i sensi: portato in volo al Santobono

PIEDIMONTE MATESE – Un momento di terrore ha segnato la giornata di oggi a Piedimonte Matese, dove un bambino ha avuto un malore improvviso durante l’ora di pranzo. Il piccolo, secondo quanto riferito, ha perso conoscenza e avrebbe avuto anche delle crisi convulsive, scatenando la preoccupazione di chi era presente.

mmediatamente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino, dove i medici lo hanno stabilizzato e visitato. Data la gravità della situazione, i sanitari hanno deciso di non perdere tempo e hanno richiesto l’intervento immediato di un elicottero medico.

L’elisoccorso è atterrato nel campo sportivo della frazione di Sepicciano, dove il bambino è stato caricato a bordo e rapidamente trasferito all’ospedale Santobono di Napoli, una struttura specializzata nella cura dei più piccoli.