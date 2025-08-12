Bimbo di 9 anni cade dal muretto, volo di tre metri

12 Agosto 2025 - 12:18

CAPUA – Momenti di paura nella notte appena trascorsa in un condominio nei pressi di Fuori Porta Roma, a Capua, dove un bambino di 9 anni è precipitato da un muretto superiore ai tre metri. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe sporto troppo e avrebbe perso l’equilibrio. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno recuperato in sicurezza. Il bambino, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi ed è stato affidato ai sanitari per accertamenti. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi residenti, svegliati dai mezzi di soccorso.

