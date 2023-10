Bimbo di pochi mesi lotta per la vita, comunità in preghiera per Raffaele 3 Ottobre 2023 - 09:40

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – La comunità di Casaluce si è riunita attorno alla famiglia del piccolissimo Raffaele, un bambino di pochi mesi che gravi problemi di salute. Il bimbo è ricoverato presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. Una creatura indifesa, che si è affacciato da poco alla vita e già deve sopportare tutto questo. L’intera famiglia cittadino prega affinché il piccolo guarisca e torni presto a casa dai genitori e i fratelli.