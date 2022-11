MARCIANISE – Brutto incidente stamattina a Marcianise. Davanti alla scuola media Cavour di via Mattarella un bambino di circa 11 anni è stato investito da un’auto mentre si stava recando nell’istituto. Il piccolo, secondo le testimonianze dei presenti, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Guerriero di via Santella per accertamenti. Sotto shock i compagni di classe che hanno assistito alla scena.