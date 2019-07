Bimbo rischia di annegare in piscina, salvato da un ragazzo dello staff

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – Ha rischiato davvero tanto un piccolo bambina che, in una piscina di Ischitella, nel comune di castel Volturno, ha rischiato di affogare davanti agli occhi dei genitori. Erano le 13 quando, durante il bagnetto, il piccolo è finito verso il fondo della piscina, davanti agli occhi terrorizzati dei genitori. Un ragazzo, facente parte personale della struttura, si è lanciato immediatamente in acqua per salvare il bambino.

Il piccolo è stato portato in ospedale per accertamenti.