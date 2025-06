Blackout in numerosi comuni: luci spente da CASERTA a CAPUA

Tanti i disagi arrecati ai cittadini

CASERTA – Un altro blackout ha colpito la provincia di Caserta nelle ultime 24ore ma anche 48 ore interessando in particolare i comuni di Capua, Santa Maria Capua Vetere, Curti, San Prisco e Casapulla fino a Caserta

L’ennesimo disservizio, attribuito a un guasto Enel, si ripete per il secondo anno consecutivo in concomitanza con l’arrivo del grande caldo, scatenando la rabbia e la frustrazione dei residenti.

I disagi per i cittadini sono stati innumerevoli e gravissimi. Anziani, bambini, malati che dipendono da macchinari salvavita o da farmaci che necessitano di una conservazione a temperatura controllata, hanno dovuto affrontare ore di interruzione di corrente. Per non parlare dei disagi e delle perdite arrecate ai commercianti.



Ciò che rende la situazione ancora più intollerabile è l’apparente indifferenza delle amministrazioni locali e dei sindaci. Nonostante la gravità della situazione e la sua ciclicità, non si registrano prese di posizione decise nei confronti di Enel. Si chiede a gran voce un intervento più incisivo e una maggiore tutela degli interessi dei cittadini, che si sentono abbandonati di fronte a un problema che si ripresenta puntualmente.

Oltre ai disagi i continui guasti alla rete elettrica causano anche danni alle infrastrutture

Verrà mantenuta alta l’attenzione anche su questo aspetto, vigilando sull’effettivo ripristino dello stato dei luoghi da parte di Enel così come Fano amministratore dovrebbe

Tuttavia, l’esperienza passata suggerisce che spesso si tratta di soluzioni temporanee e poco risolutive.

La cittadinanza attende risposte concrete e azioni efficaci per porre fine a questa emergenza che si ripete ogni estate, mettendo a dura prova la quotidianità e la sicurezza di migliaia di persone.