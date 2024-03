Blitz dei carabinieri nel cantiere edile: tre lavoratori in nero 

Il responsabile della società di costruzione è stato deferito, elevate sanzioni per 16.440 euro

PARETE – Controlli serrati sono statti eseguiti nella giornata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Parete, nel casertano, volti principalmente alla verifica del rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e impiego dei lavoratori presso i cantieri di quel territorio.

I militari dell’Arma, con il supporto di personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno effettuato l’accesso presso un cantiere edile attivo nel comune di Parete per la costruzione di civili abitazioni, dove, nel corso dell’identificazione degli operai, è emersa la presenza di tre lavoratori non regolarmente assunti.

Nella circostanza il responsabile della società di costruzione è stato deferito in stato di libertà. Sono state altresì elevate sanzioni per 16.400 euro.

