Blitz della guardia di finanza: chiuso negozio di abbigliamento
13 Settembre 2025 - 11:38
CASTEL VOLTURNO – Abusivismo commerciale, chiuso negozio di abbigliamento in viale Lenin a Castel Volturno.
La decisione è stata adottata dal settore Suap, Urbanistica, Demanio e Abusivismo del Comune, a seguito di un’ordinanza firmata dal funzionario responsabile dopo l’intervento della Guardia di finanza di Mondragone.
Il provvedimento trae origine da un controllo effettuato il 4 settembre dai militari nell’ambito delle attività di contrasto all’abusivismo commerciale. Nel corso della verifica è emerso che il negozio operava senza alcun titolo abilitativo: non risultava infatti presentata la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), obbligatoria per legge.
La titolare dell’attività potrà impugnare il provvedimento attraverso ricorso al Tar Campania entro 60 giorni dalla notifica, oppure presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.