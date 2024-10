BLITZ della municipale nel mercatino dell’usato, scatta il sequestro

Deferito un 53enne del posto già oggetto di una precedente ordinanza che gli intima la chiusura dell’attività

CASTEL VOLTURNO – Blitz della polizia municipale di Castel Volturno in un mercatino dell’usato. Gli agenti hanno scoperto che l’attività di vendita di oggetti di dubbia provenienza veniva svolta in assenza di licenza e deferito M.F., 53enne castellano, già oggetto di una precedente ordinanza comunale che gli intimava la chiusura dell’attività Sequestrata la merce così come l’intero manufatto dove si svolgeva la vendita illecita.