PIEDIMONTE MATESE – Blitz, questa mattina, della Guardia di Finanza al Municipio di Piedimonte Matese. Le Fiamme gialle Matese sono entrate in Comune all’apertura degli uffici per uscirne dopo alcune ore. Portati via numerosi faldoni dall’ufficio Tributi ma c’è anche qualche documento prelevato dal settore Politiche sociali.