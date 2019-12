TEANO – Gli agenti del commissariato di Sessa Aurunca hanno interrotto una fiorente attività di spaccio arrestando questa mattina un 49enne. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina purissima già divisa in dosi e pronte per lo smercio al dettaglio. L’uomo sarà giudicato per direttissima domani a Santa Maria Capua Vetere.