Bologna-Napoli, il rigore sbagliato di Osimhen vale un rimborso per gli scommettitori

.

NAPOLI – Victor Osimhen ha risposto da campione sul campo, andando a segno contro l’Udinese dopo tre partite a secco, ma le polemiche seguenti al calcio di rigore sbagliato dal centravanti nigeriano in Bologna-Napoli e soprattutto il video Tik Tok uscito e poi rimosso sul profilo ufficiale della società partenopea, non si sono ancora placate. Una situazione diventata paradossale, che ha portato uno dei principali operatori del mercato, William Hill, alla decisione di rimborsare le scommesse sul gol dell’ultimo capocannoniere della Serie A.

I giocatori che per Bologna – Napoli avevano piazzato la giocata su Osimhen “Marcatore”, offerto a 2,20 – sia in Pre-match che Live – o sul centravanti azzurro Primo Marcatore, in quota a 4,50, avranno così diritto al rimborso dell’importo scommesso, che verrà distribuito ai giocatori a partire dalla giornata di venerdì 29 in modo di poterli reinvestire già dal prossimo weekend di calcio su tutti i campionati offerti dal palinsesto William Hill.