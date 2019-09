Bomba della seconda guerra mondiale in un terreno agricolo. Arrivano i guastatori della “Garibaldi” di CASERTA

CASERTA – Domenica prossima saranno gli artificieri dell’Esercito Italiano appartenenti al 21° Reggimento Guastatori della brigata bersaglieri “Garibaldi” di Caserta a svolgere, nel comune di Battipaglia, le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo di nazionalità inglese risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuta in un terreno agricolo. Le operazioni, che si protrarranno per 8-12 ore. Sarà prevista l’evacuazione di circa 36.000 cittadini, pari al 72% della popolazione, residenti nel raggio di 1.600 metri dal punto di rinvenimento. Durante l’attività, inoltre, non sarà consentita la circolazione veicolare sull’autostrada del Mediterraneo e sulla SS18 “Tirrena Inferiore” e verranno interrotti i collegamenti ferroviari tra la Campania e le regioni della Basilicata e Calabria. L’erogazione dei servizi essenziali come l’energia elettrica, gas, linee telefoniche fisse e mobili, verrà sospesa. La Prefettura di Salerno, in sinergia con l’Esercito Italiano, gestirà l’evento attraverso un Centro di Coordinamento Soccorsi istituito per l’occasione.