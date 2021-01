FOTO E VIDEO. AVERSA. BOMBA AL TABACCHI. Insegna distrutta dall’esplosione

Sul posto carabinieri e polizia municipale

AVERSA – Non è chiaro se sia stata una bomba vera e propria, oppure qualcosa di molto simile, ma è abbastanza evidente la conseguenza di quello che è successo al tabacchi di via Belvedere ad Aversa.

L’ingresso dell’esercizio commerciale è stato colpito da un ordigno pochi minuti fa. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale e i carabinieri. Probabilmente nei prossimi minuti per effettuare un sopralluogo saranno all’opera anche i vigili del fuoco.

Fortunatamente in quel momento nessuno era di passaggio, non si registrano feriti ma sono ingenti i danni al tabacchi