Box e garage presi d’assalto dai ladri. Spariti bici e attrezzi

GRICIGNANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Banditi assaltano e depredano box e garage. E’ successo la scorsa notte presso alcuni condomini di Gricignano, dove i banditi col volto travisato hanno fatto irruzione presso i garage dei condomini scassinando le serrande dei box per portare via tutto ciò che di valore in esso era contenuto, in particolare hanno fatto un bottino cospicuo di bici elettriche e attrezzi vari. Rabbia da parte delle vittime appena scoperto il malfatto, diversi i danni subiti e la rabbia per questa escalation di furti.