Brutale aggressione: 34enne trovato privo di sensi lungo viale della Repubblica

Sconosciuti, al momento, i motivi dell’aggressione

PARETE – Una violenta aggressione si è consumata nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4:00, a Parete. La vittima è un giovane di 34 anni, di origine marocchina, ritrovato riverso a terra lungo viale della Repubblica.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato picchiato brutalmente da ignoti e lasciato esanime sull’asfalto. A notare il corpo e a lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente contattato il 118.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure e stabilizzato il giovane prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Aversa. Il 34enne ha riportato un trauma cranico