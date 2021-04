Brutto incidente a MARCIANISE. Studente del Liceo in motorino finisce in ospedale

MARCIANISE – Un grave incidente è occorso stamattina, alle 08:30, in via Misericordia. A scontrarsi sono stati un’auto e uno scooter.

Ferite abbastanza serie per il centauro, un ragazzo di 18 anni studente del Liceo “Federico Quercia”, che è stato trasferito immediatamente a Caserta per i dovuti accertamenti. Sul posto si sono precipitati immediatamente gli uomini della polizia municipale per le indagini del caso e per i rilievi. Grande apprensione per il motociclista. L’arteria è stata chiusa per gli accertamenti.