Brutto incidente lungo l’Appia. Coniugi feriti nello schianto contro un palo, finito poi su un’altra auto

ARIENZO – Si è verificato un incidente lungo la Nazionale Appia ad Arienzo, a confine con Forchia. Una 500 XL con a bordo Nino M., ex vigile in pensione di Arpaia, e la moglie si è schiantata contro un palo della luce, che è caduto ed è finito sopra una Lancia Y parcheggiata, distruggendola.

Pare che l’uomo abbia eseguito una manovra brusca per evitare l’impatto frontale con un’altra auto, finendo così contro il palo. I due coniugi sono stati trasportati in ospedale a Maddaloni. Sono rimasti feriti ma non in modo grave. La Nazionale Appia è rimasta bloccata.