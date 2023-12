Bustarelle al medico compiacente per ottenere le pensioni di invalidità: in 63 finiscono sotto processo

Il professionista intascava le mazzette e si inventava finte patologie irreversibili

CASERTA Saranno in 63 a doversi presentare davanti al magistrato del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per avere beneficiato di assegni di invalidità dell’Inps grazie alle false certificazioni rilasciate dal medico, presidente della commissione, che intascava soldi per inventarsi irreversibili patologie. L’udienza si terrà il prossimo marzo e vedrà i 63 (residenti nei comuni di residenti a Caserta, Aversa, Maddaloni, Capua, Mondragone, San Nicola la Strada, Villa Literno, Casal di Principe, Lusciano, San Cipriano, San Marcellino, Portico, Sant’Arpino, Pignataro, Orta di Atella, Parete, Castel Morrone, San Felice a Cancello, Sparanise, Carinola, Cancello ed Arnone) rispondere delle accuse di corruzione, truffa aggravata e falso.