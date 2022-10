Cadavere sulla Provinciale. Ecco chi è l’uomo trovato morto

Di lui non si avevano più notizie da ieri

VAIRANO PATENORA/PIETRAVAIRANO – Potrebbe essere morto per un malore improvviso l’uomo, trovato cadavere, questa mattina, lungo la Provinciale che collega Pietravairano a Pietramelara. A differenza di quanto scritto qualche ora fa in un nostro primo lancio (clicca e leggi) il corpo non è stato ritrovato in auto ma il suo era a terra, poco lontano dalla sua vettura, parzialmente svestito. Il veicolo era parcheggiato in una traversa di via Pantani.

Di Roberto Rosmi – geometra 54enne residente a Rocca Pipirozzi, frazione del comune di Sesto Campano – si erano perse le sue tracce ieri mattina. Alla moglie aveva dato appuntamento per pranzo ma a casa non ha mai fatto ritorno. I familiari nella serata di ieri si sono recati dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. La svolta è arrivata alcune ore dopo quando i carabinieri della stazione di Vairano Scalo, hanno individuato l’auto del 54enne. Poco lontano il corpo dell’uomo. La salma è stata trasferita a medicina legale per gli accertamenti del caso.