CASERTA – Non ce l’ha fatta Mario, il bambino di 3 anni e mezzo di origini rumene precipitato ieri, in via del tutto accidentale, da un balcone al quarto piano di un palazzo in via Roma.

Il piccolo è stato sottoposto nella notte a una delicata operazione, eseguita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, che però non è bastata. Si è spento all’alba di oggi.

Una tragedia che colpisce l’intera città.