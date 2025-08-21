Cade dalla bici e si ferisce gravemente: bimbo di 10 anni trasferito al Santobono

L’intera comunità vive ore di apprensione e speranza affinché le sue condizioni possano migliorare al più presto

PIEDIMONTE MATESE – Momenti di grande paura e angoscia martedì sera a Piedimonte Matese, dove un bambino di appena 10 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre era in sella alla sua bicicletta.

Il piccolo, per cause ancora da chiarire, è caduto rovinosamente a terra battendo violentemente la testa. Soccorso immediatamente, è stato trasportato presso l’ospedale locale, dove i medici, dopo i primi accertamenti, hanno ritenuto necessario il trasferimento urgente in una struttura più attrezzata.

Un elicottero del 118 è atterrato nel campo sportivo di Sepicciano e ha prelevato il bimbo, trasferendolo al Santobono di Napoli, ospedale di riferimento pediatrico

L’intera comunità vive ore di apprensione e speranza, stringendosi attorno alla famiglia del piccolo e pregando affinché le sue condizioni possano migliorare al più presto.