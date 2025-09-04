Cade dalle scale mobili del Centro Commerciale Campania: corsa in ospedale per una 65enne

Fortunatamente, nonostante il forte spavento, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione

MARCIANISE – Attimi di paura ieri pomeriggio al centro commerciale Campania di Marcianise. Una donna di 65 anni, residente a Santa Maria a Vico, si era recata presso la struttura in compagnia della figlia per trascorrere qualche ora di spensieratezza dedicandosi allo shopping.

Per cause ancora in corso di accertamento, mentre si trovava sulla scala mobile, la donna è improvvisamente inciampata, riportando una caduta che le ha provocato ferite a una gamba e al polpaccio.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure di stabilizzazione, la 65enne è stata trasportata all’ospedale di Piedimonte Matese, dove è stata affidata alle cure dei medici.