Cade sul basolato e si frattura naso e rotula: il Comune citato in giudizio

E’ accaduto nel maggio dello scorso anno: la donna chiede il risarcimento per le lesioni riportate. L’amministrazione nomina il legale che dovrà difenderla in giudizio.

MADDALONI Il Comune di Maddaloni sarà costretto a difendersi in tribunale. L’amministrazione è stata, infatti, citata in giudizio da una donna che, il 28 maggio 2021, mentre percorreva via San Francesco d’Assisi, nei pressi del Convitto “Giordano Bruno”, inciampava in una basola poco stabile. La donna batteva il ginocchio destro, il naso, la fronte e il mento sull’asfalto, fratturandosi le ossa nasali e il terzo medio della rotula destra. L’ospedale di Marcianise disponeva una prognosi di 30 giorni. Di qui la citazione del Comune che ha già provveduto a nominare il legale che dovrà difenderlo in giudizio.