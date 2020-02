Cadono calcinacci dal cavalcavia delle Ferrovie. Disagi per la circolazione delle auto

TEANO – Sono previsti disagi alla circolazione per la caduta di calcinacci dal cavalcavia delle Ferrovie dello Stato al km 175 della statale Casilina. I vigili del fuoco di Caserta, intervenuti sul posto, hanno richiesta l’intervento dei tecnici di Anas e Rete Ferroviaria italiana. E’ stato accertato che il ponte non è a rischio, ma comunque il traffico ferroviario è stato limitato, mentre quello veicolare è chiuso sulla Casilina, prima del ponte, in modo da evitare che i mezzi in transito lungo quel tratto, possano essere danneggiati da eventuali ulteriori cadute di calcinacci.