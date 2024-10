Calcio Eccellenza. La Sessana torna alla vittoria: 2-0 al Montecalcio di Maradona Jr.

I gialloblu superano una squadra ostica grazie ai gol di Pisani Jr. e Di Martino, chiudendo una striscia di tre sconfitte consecutive.

SESSA AURUNCA / MONTE DI PROCIDA (Pietro De Biasio) – La Sessana ha ritrovato il successo al «Galasso» con una meritata vittoria per 2-0 contro un Montecalcio Club ben organizzato, allenato da Diego Armando Maradona Jr. A Cancello ed Arnone si affrontano due squadre in cerca di riscatto per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica: la Sessana, ricca di ex, e il Montecalcio, reduce dalla beffa subita nel finale nella trasferta contro il Castel Volturno. Nonostante la resistenza degli ospiti, specialmente nella ripresa, i padroni di casa hanno saputo imporsi con carattere e concretezza, interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive.

La squadra di mister Gennaro Illiano ha optato per un approccio pragmatico, concentrato più sull’efficacia che sul bel gioco. Nei primi minuti del match, il Montecalcio prende subito il controllo del gioco. Al 5’, una deviazione aerea di Lautaro Schinnea su punizione di Emanuele Ruggiero permette a Pasquale Campanile di arrivare sul pallone, ma la sua conclusione finisce alta. Al 20’ l’azione si fa più pericolosa: Agustin Gallego trova un varco per l’inserimento di Ferdinando Raucci, il cui cross viene intercettato di testa da Schinnea. Tuttavia, l’estremo difensore Cesare Scolavino salva la Sessana con un intervento straordinario, deviando il pallone di piede in controtempo.

Nonostante una serie di contropiedi sprecati per l’eccessiva voglia di chiudere subito la partita, il vantaggio è arrivato al 25’ grazie a Vincenzo Pisani Jr., autore di un gol di testa che ha sbloccato la gara. Nel secondo tempo, il Montecalcio di mister Maradona ha aumentato il possesso palla, grazie alla qualità dei suoi palleggiatori, creando qualche grattacapo alla Sessana. Al 56’ Ruggiero si rende protagonista di un’azione personale irresistibile, conclusa con un cross preciso per Luigi Castaldo, che colpisce di testa indirizzando bene la sfera, ma Scolavino si supera ancora una volta, negando il pareggio ai montesi.

Castaldo ci riprova all’83’, su un cross immediato di Francesco Marigliano deviato dalla difesa, ma il suo tiro al volo sfiora la traversa. I gialloblù all’88’ hanno trovato la rete del raddoppio in contropiede innescato da Carlo Panaro che per tutta la partita ha saputo dare quel contributo decisivo con la sua spinta costante. Christian Di Martino, protagonista di una grande azione personale, ha percorso 40 metri palla al piede, saltato due avversari e battuto il portiere montese con un tiro di collo potente e preciso, rendendo vano qualsiasi tentativo di parata. Grazie a questa vittoria, la Sessana riprende fiducia e torna a sorridere dopo un periodo difficile. Una vittoria di carattere, ottenuta contro un avversario difficile, che permette alla squadra di mister Illiano di ripartire con rinnovato slancio.