Calcio Promozione. Nel recupero della 13ª giornata al “Massaro” di Grazzanise, Cellole – Procida finisce 2-1

Palumbo e Quintigliano firmano i gol decisivi. Rossoblù di mister Mazziotti trascinati dal carattere nonostante gli infortuni.

CELLOLE / PROCIDA (Pietro De Biasio) – Il Cellole di mister Marco Mazziotti continua a sorprendere e lo fa con una vittoria sofferta ma meritata contro il Procida Football, recupero della 13ª giornata di campionato giocato al “Massaro” di Grazzanise. Una partita intensa, ricca di emozioni e colpi di scena, che ha visto i rossoblù imporsi per 2-1 e consolidare il quinto posto in classifica con 28 punti.

La partita si accende intorno alla mezz’ora, quando Gianmario Palumbo, con un colpo di testa impeccabile, insacca l’1-0 per il Cellole su un cross perfetto. I padroni di casa sembrano in controllo, ma il Procida guidato da Francesco Cibelli non si arrende. Al 44’, su punizione dal limite, i biancorossi spaventano i rossoblù: la barriera respinge, ma nei minuti di recupero Biagio Gianmarco Cibelli pesca il jolly con un tiro dalla distanza che si infila in rete, siglando l’1-1 e chiudendo il primo tempo in parità.

Nella ripresa, il Cellole scende in campo con maggiore determinazione e trova il nuovo vantaggio al 20’: Mario Quintigliano, spalle alla porta, inventa un colpo di tacco geniale che sorprende la difesa avversaria e vale il 2-1. La squadra di Mazziotti sfiora più volte il tris: al 30′, Luca De Iorio colpisce una clamorosa traversa con un tiro potente, e pochi minuti dopo Edoardo Colonna centra il palo con un’altra conclusione insidiosa. Gli isolani provano a reagire, ma la difesa del Cellole regge l’urto fino al triplice fischio. La vittoria assume un valore ancora maggiore alla luce dei gravi infortuni subiti da Dario Scognamiglio e Palumbo, costretti ad abbandonare il campo per ricevere le cure necessarie. Nonostante le difficoltà, il Cellole ha dimostrato grande carattere, stringendo i denti e portando a casa tre punti fondamentali.