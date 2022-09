Cambia corsia e provoca incidente lungo l’autostrada. Due feriti

MADDALONI – Si è verificato un incidente, poco dopo le 14, lungo l’autostrada Caserta-Salerno tra Maddaloni e Nola. Lo schianto, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato provocato da un cambio di corsia non segnalato da uno dei due automobilisti. In questo modo è stata colpita un’Audi. Due le persone ferite: un giovane di origine nordafricana residente a Battipaglia e un automobilista di Poggiomarino. Portati in ambulanza, sono stati medicati nel pronto soccorso. L’incidente ha provocato code lungo la strada.