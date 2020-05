CAMERA DI COMMERCIO. Il 6 maggio parte il bando per finanziamenti a fondo perduto alle piccole e medie imprese

Il comunicato per il bando relativo alla concessione di contributi a fondo perduto alle medie, piccole e micro imprese per l’abbattimento dei tassi di interesse

CASERTA (c.s.) – E’ stata pubblicato in pre-informativa il bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle medie, piccole e micro imprese per l’abbattimento dei tassi di interesse, il termine di presentazione delle domande decorrerà dal 6 maggio e la scadenza è fissata al 31 ottobre. E’ una delle misure messe in campo dalla Camera di Commercio di Caserta per supportare le imprese del territorio casertano a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato all’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti concessi o rinegoziati da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari con contratti stipulati a partire dal 1 febbraio fino al 31 luglio 2020 per le finalità riferite ad esigenza di liquidità conseguente all’emergenza da Covid-19. Il fondo stanziato dalla CCIAA è pari ad 1 milione di euro e l’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinata in una misura fino a 3 punti percentuali del tasso di interesse effettivo corrisposto dalle micro, piccole e medie imprese, con un contributo massimo di 1.500 euro per ciascuna impresa richiedente, su finanziamenti concessi a seguito di contratti stipulati nel periodo sopra indicato. «Gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità sono i due aspetti fondamentali per un’attività imprenditoriale ed è per questa ragione che abbiamo voluto predisporre misure efficaci che possano rappresentare davvero una boccata di ossigeno per il nostro sistema imprenditoriale». Ha commentato così il presidente della Camera di Commercio, Tommaso De Simone, la pubblicazione del bando anticipando che sono allo studio altre misure per supportare le imprese casertane. Il bando si inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’articolo 125 del decreto “Cura Italia” che ha previsto la possibilità per le Camere di Commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle Pmi e facilitarne l’accesso al credito.

Tutte le informazioni ed il bando sono visionabili sul sito della Camera di Commercio di Caserta all’indirizzo http://www.ce.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=618.