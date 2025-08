“Camillo, il vecchio mago e il dentino magico”, l’incontro dell’autore con i piccoli pazienti dell’ospedale Guerriero

Il cardiologo Carlo Uran, autore della fiaba, e la docente Adele Bocola regalano ai piccoli pazienti della Pediatria di Marcianise un momento di magia e speranza

MARCIANISE – Si è concluso con grande successo l’evento tenutosi questa mattina presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale ‘Anastasia Guerriero’ di Marcianise, che ha visto protagonista il dott. Carlo Uran, cardiologo e autore della fiaba “Camillo, il vecchio mago e il dentino magico”.

Un’iniziativa accolta con entusiasmo da bambini, genitori e personale sanitario, che ha trasformato una giornata di degenza in un’occasione speciale all’insegna dell’ascolto, della fantasia e del contatto umano.

La fiaba, nata nel 2011 dall’immaginazione della figlia dell’autore, Serena, allora bambina di cinque anni, ha trovato nuova luce nel 2024 grazie all’incontro con la docente Adele Bocola. Colpita dal valore educativo del racconto, la maestra ha deciso di inserirlo in un progetto scolastico in Emilia Romagna, contribuendo in modo decisivo alla sua pubblicazione tramite Europa Edizioni, con il supporto di sponsor locali.

Durante la mattinata, Uran e Bocola hanno letto brani del libro ai piccoli pazienti, regalando momenti di dolcezza e partecipazione. Il dono di una copia della fiaba a ogni bambino ha reso l’evento ancora più significativo, portando un sorriso e un messaggio di speranza tra le corsie.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla disponibilità e alla sensibilità della direttrice sanitaria Laura Leoncini, del direttore del Dipartimento Area Medica, dott. De Rosa, e del responsabile della Pediatria, dott. Rinaldi, che hanno creduto fin dall’inizio nel valore umano e simbolico di questo momento.

Un appuntamento che ha saputo unire cura e narrazione, trasformando una semplice lettura in un’esperienza preziosa di vicinanza, affetto e solidarietà.