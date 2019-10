“Camion bloccato allo Stir per rifiuti radioattivi”

CAPRIATI A VOLTURNO – E’ stata rilevata la presenza di Iodio 131 in un automezzo del comune di Capriati a Volturno, bloccato allo stir di Santa Maria Capua Vetere dal personale della Gisec. Si trovava tra i rifiuti indifferenziati conferiti. Il mezzo è stato fermato per motivi cautelativi. E’ stato il sindaco Giovani Prato ad informare la cittadinanza, invitandola a “prestare la massima attenzione nel conferimento dei rifiuti urbani onde evitare nuovi danni e disservizi“. Nel post si legge che lo Iodio 131 “è usato in medicina ed è altamente radioattivo“.

