L’incidente è avvenuto poco fa.

SAN FELICE A CANCELLO/MADDALONI Un grave incidente è avvenuto poco fa in via Grotticella, a Maddaloni, ai confini con il comune di San Felice a Cancello. Un uomo di 56 anni, in sella alla sua Vespa, è finito contro un camion e la Vespa ha terminato la sua corsa proprio sotto la parte anteriore dell’automezzo. Sul posto sono subito giunti i carabinieri ed un’ambulanza che ha trasportato il centauro all’ospedale di Caserta. Non molto si sa delle sue condizioni.