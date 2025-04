CAMORRA, è morto Martino Mezzero uno dei boss della famiglia legata al clan dei casalesi e agli Schiavone

ABITAVA A CAPUA, nella frazione di Sant’Angelo In Formis. I Mezzero, com’è noto, hanno dettato legge nella piana dei Mazzoni e soprattutto nel Comune di Grazzanise

CAPUA – Lutto nella comunità di Capua. Si è spento Martino Mezzero, 68 anni, elemento di spicco del clan “dei Casalesi”, fazione Schiavone appartenente alla famiglia egemone nel territorio di Grazzanise, colpito nel 2011 da un’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, dovendo espiare una condanna a 5 anni di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l’organizzazione camorrista dei “casalesi”.

I funerali avranno luogo domani, 3 aprile 2025, alle 10.15 muovendo dalla casa dell’estinto in via 4 novembre e proseguiranno per la chiesa di Sant’Antonio da Padova dove avrà luogo la funzione religiosa. Lascia la moglie, il figlio e i parenti tutti affranti dal dolore