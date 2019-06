CAMORRA. Il tribunale di Roma riconosce una somma ai familiari di Pasquale Pagano

CASAL DI PRINCIPE – Il Tribunale di Roma – giudice Ettore Favara – ha accolto il ricorso presentato dai familiari di Pasquale Pagano, ucciso per errore nel 1992 dal clan dei Casalesi e riconosciuto vittima innocente della criminalita’ organizzata da una sentenza del 2015 (passata in giudicato nel 2018), riconoscendo loro il diritto all’elargizione in danaro prevista dalla legge 302 del 1990.

Il Ministero dell’Interno – che ha gia’ fatto appello contro la sentenza – si e’ sempre rifiutato di liquidare la somma, rigettando l’istanza presentata in passato dalla moglie e dalle due figlie della vittima, Rossana e Romilda; in particolare il Viminale ha invocato le norme che vietano l’elargizione quando la vittima e i beneficiari non siano del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, o risultino – nel caso solo dei beneficiari – “coniuge, convivente, affine, parente entro il quarto grado” di soggetti gravati da reati di Camorra.

Ebbene, nel caso di Pagano, la norma sulla non estraneita’ ad ambienti delinquenziali veniva applicata perche’ il fratello della vittima aveva commesso reati legati alla tossicodipendenza, non di Camorra come prescrive il legislatore; inoltre il Ministero ha sempre indicato parenti dei familiari che pero’ hanno un grado superiore al quarto, facendo da cio’ discendere la non estraneita’ ad ambienti delinquenziali.

Per il giudice capitolino non ricorrono le condizioni ostative indicate dalla legge. “In effetti la parentela – scrive il magistrato – non essendo il frutto di una scelta libera del soggetto, non puo’ comportare, al di fuori delle ipotesi tassative previste dal legislatore, alcuna conseguenza negativa per il soggetto neppure in termini di presunzione. E cio’ anche in considerazione dell’estrema difficolta’, per l’interessato, di ribaltare una simile presunzione, fornendo la prova negativa dell’inesistenza di rapporti anche criminali con i propri parenti e affini.”

“Molto piu’ ragionevole, pertanto, che tale onere sia addossato al Ministero, il quale, attraverso i propri rilevanti mezzi di informazione – ad esempio mediante informative di polizia – ben puo’ accertare l’esistenza in concreto di frequentazioni e rapporti criminali o l’inserimento in ambienti malavitosi, e non limitarsi – come avvenuto nel caso in esame – a riportare le risultanze del casellario giudiziario e dello stato di famiglia delle ricorrenti”.

Per Gianni Zara, legale dei familiari di Pagano, “se non si tutela la memoria delle vittime innocenti delle mafie, viene meno anche uno dei pilastri della giustizia e si rischia inoltre, di usare armi fin troppo spuntate contro la criminalita’ organizzata. Un errore che il Ministero dell’Interno non puo’ permettersi”