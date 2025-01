CAMORRA & NARCOTRAFFICO a S.MARIA A VICO, S.FELICE e ARIENZO. “Se la cava” il figlio del super killer Andrea De Matteo. I nomi dei 32 verso il processo e dei 2 abbreviati

Stralcio per Filippo De Matteo e Luigi De Lucia. Ecco la data in cui la loro posizione sarà riesaminata e probabilmente molto alleggerita

S.MARIA A VICO – Sono 36 gli imputati arrivati al cospetto del Gup De Chiara del Tribunale di Napoli, nell’abito del procedimento della Dda che a suo tempo scoperchiò il pentolone dio un articolato traffico di stupefacenti, controllato dai clan camorristici della valle caudina e della valle di Suessola, con al centro la nota famiglia De Matteo di S.Maria a Vico, che ha avuto come punto di riferimento Andrea De Matteo, all’ergastolo il regime di 41 bis per l’omicidio del ras maddalonese Angelo Amoroso.

Per 32 dei 36 il Gup si pronuncerà di qui a poco sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dai Pm della Dda. Per tutti quelli colpiti da questo provvedimento il processo si terrà, con rito ordinario, al Tribunale di S.Maria C.V.

Poi ci sono 2 imputati che hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato.

Il processo si terrà di qui a poco, sempre al cospetto del Gip-Gup De Chiara, che dopo un paio di udienze emetterà la sua sentenza in quanto, com’è noto, nel rito abbreviato non c’è l’obbligo di costituzione della prova in dibattimento, dunque non bisogna ascoltare in esame e controesame alcun testimone.

Stralciate, infine, le posizioni degli ultimi due imputati, precisamente Filippo De Matteo, 30enne residente Sant’Agata De Goti (figlio del già citato Andrea De Matteo di Santa Maria a Vico), assistito dall’avvocato Vittorio Fucci, e Luigi De Lucia, 63 anni di Casavatore, assistito dall’ Avvocato Giuseppe Forni. Stralciato significa che al 99% i due saranno prosciolti, almeno per le accuse più gravi, ma questo sarà deciso in una udienza ad hoc a loro dedicata il prossimo 13 marzo. Nel collegio difensivo tra gli altri gli Avvocati figurano: Fabrizio Celai, Pasquale Ceccarelli, Vittorio Fucci, Daniela Martino, Orlando Sgambati, Mauro Iodice, Carlo Perrotta, Daniele Delle Femmine, Igino Nuzzo, Davide Pascarella.

Gli imputati che attendono l’esito della decisione sul rinvio a giudizio più i due che saranno processati col rito abbreviato sono: