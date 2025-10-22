CAMORRA&AFFARI. Il noto imprenditore degli arredamenti Antonio Fusco Lupin non è più in carcere. Ecco cosa ha deciso oggi il Riesame

I giudici della dodicesima sezione del Tribunale di Napoli hanno lavorato sulla revoca e sulle raccomandazioni esplicitate dalla Corte di Cassazione

CASTEL VOLTURNO – Svolta positiva per Antonio Fusco, detto Lupin, che da oggi pomeriggio non si trova più in carcere, bensì agli arresti domiciliari.

La dodicesima sezione del Tribunale di Napoli, quella che si occupa del cosiddetto Riesame, ha infatti accolto i rilievi che erano stati imposti dalla Corte di Cassazione, la quale accogliendo a sua volta il ricorso dell’avvocato difensore Ferdinando Nando Letizia, aveva revocato l’ordine di custodia cautelare in carcere, chiedendo la riqualificazione del reato da associazione a delinquere di stampo camorristico a concorso esterno, al meno grave, in associazione a delinquere di stampo camorristico. Per questo motivo il titolo cautelare della misura è diventata più blanda.

Antonio Fusco “Lupin” è stato arrestato alcuni mesi fa nell’ambito di un’indagine della Dda che lo ha definito come un imprenditore pienamente al servizio del clan dei Casalesi, gruppo Bidognetti.