CESA – Libero Alberto Verde: ieri, venerdì 27 dicembre, il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza cautelare ritenendo che non ci siano indizi sufficienti a suo carico.

Il 4 dicembre il Pm della Dda aveva chiesto l’ergastolo per lui e i due fratelli Mazzara per l’omicidio di Michele Caterino.



La sentenza sarà emanata a fine gennaio.

Verde, difeso dall’avvocato Franco Liguori, era ai domiciliari. Ora è libero.