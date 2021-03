I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. 2.644 casi su 22 mila tamponi e 29 decessi da ieri. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 2.644, di cui 335 identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di positivita’ al coronavirus registrati in Campania. Sono il risultato di 22.066 tamponi effettuati, di cui 3.610 antigenici. I nuovi positivi, individuati grazie al tampone molecolare, sono divisibili in 702 sintomatici e 1.607 asintomatici. A darne notizia e’ l’Unita’ di crisi della Regione Campania che, nel consueto bollettino pomeridiano, annota anche 1.418 guarigioni e 29 decessi, di questi ultimi solo 20 sono quelli avvenuti nelle ultime 48 ore. La nuova fotografia della regione risulta quindi essere la seguente: il totale dei positivi sale a 298.233 (di cui 9.993 antigenici), quello dei tamponi a 3.201.486 (di cui 154.770 antigenici). Da inizio pandemia i deceduti sono stati 4.632, i guariti 198.697. Sul fronte posti letto si registrano 149 pazienti nelle terapie intensive (656 le disponibilita’). Le degenze, tra posti letto covid e offerta privata, sono 1.502 (3.160 le disponibilita’). Tutti i dati sono riferibili alle 23:59 di ieri, giovedi’ 11 marzo.¬† Aumenta anche tasso incidenza che arriva all’11.98%.

Covid in Italia

Continuano a crescere i nuovi casi di Covid 19 in Italia: sono stati 26.824 nelle ultime 24 ore (dato piu’ alto dal 27 novembre) a fronte dei 25.673 di ieri; lievissimo calo per il numero dei tamponi effettuati (369.636 oggi contro i 372.217 di ieri) con il tasso di positivita’ che sale al 7,3% dal 6,9% di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti di oggi sono 380 (ieri 373) per un totale da inizio pandemia di 101.564. Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere con 23.656 ricoverati con sintomi (+409, ieri +365) e 2.914 in terapia intensiva (+55, ieri +32). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 226, quaranta in meno di ieri; in isolamento domiciliare figurano 482.747 persone, 11.503 in piu’ di ieri. Il maggior numero di nuovi casi si registra ancora una volta in Lombardia (6.262) davanti a Emilia Romagna (3.477), Piemonte (2.929), Campania (2.644) e Veneto (1.932). I dimessi/guariti sono 2.564.926 (+14.443 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 509.317 (+11.967).