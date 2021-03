I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. La situazione tra guariti, decessi e positivi. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Oggi la Campania registra 2.843 positivi al Covid su 25.527 (di cui 5.038 antigenici) tamponi processati, con un rapporto positivi-tamponi al 11,1 per cento, rispetto all’11,3% di ieri. Il totale dei positivi: 282.661. I deceduti: 24 su un totale di 4.451. I guariti sono 596 su un totale di 190.777 Report posti letto su base regionale: Terapie intensive disponibili: 656. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 148. Posti letto di degenza disponibili: 3.160. Quelli occupati: 1.385. Lo fa sapere l’unità di crisi della regione Campania.

Sui dati della Campania resta, però, il dubbio relativo alla piena occupazione delle terapie intensive in regione, secondo quanto rivelato dal sindaco di Calvi Risorta e rianimatore al Cotugno, Giovanni Lombardi, affermazione smentita dal direttore generale Maurizio Di Mauro, dg dell’Azienda dei Colli – ospedali Cotugno, Monaldi e Cto -.

Sui posti letto presenti sulla tabella, poi, c’è sempre da specificare che quelli disponibili non sono quelli in funzione, ma le postazioni eventualmente da attivare, ma che sulla carta sono presenti, nella realtà no.

Covid in Italia

Sono 23.641 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando erano stati 24.036, per un totale di 3.046.762 dall’inizio dell’epidemia. Sono 307 i morti nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto ai 297 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 355.024, in diminuzione rispetto ai 378.463 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi al 6,6 per cento. Il numero degli attualmente positivi e’ di 465.812. I dimessi/guariti odierni sono 13.984 per un totale di 2.481.372 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.571 le persone ricoverate in terapia intensiva, 46 in piu’ rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (5.658), l’Emilia-Romagna (3.232), la Campania (2.843) ed il Piemonte.