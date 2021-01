CASERTA. Meticcio azzannato e ucciso da due cani al Parco degli Aranci, multato il proprietario

CASERTA – Bruttissimo episodio emerso dalle informazioni ricevute dalla polizia municipale di Caserta avvenuto nel Parco degli Aranci, conosciuto anche come ex-zona 167, popoloso quartiere che sorge nella zona orientale del capoluogo. Un meticcio è stato aggredito e ucciso da altri due cani, come emerso dall’attività degli agenti del Nucleo Ambientale.

Proprio al Parco degli Aranci, a seguito di una segnalazione dell’aggressione di un cane, si constatava il decesso di un cane meticcio a causa delle ferite causate da due cani di proprietà di un uomo di 39 anni. Il proprietario degli animali veniva sanzionata per violazione dell’articolo 25 del Regolamento Comunale per il benessere degli animali, per un totale di euro 500,00. Inoltre, si richiedeva l’intervento dei veterinari dell’azienda sanitaria, che procedevano all’inserimento del microchip per i due cani morsicatori, risultati non iscritti nell’anagrafe canina della Regione Campania. Irrogata anche la doppia sanzione amministrativa, ai sensi della Legge Regionale n° 3 del 2019, che impone la predetta iscrizione.