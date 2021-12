CAPODANNO col COVID. L’appello del sindaco: “Evitiamo veglioni e riunioni di vario genere”

CALVI RISORTA – La risalita dei casi covid fa scattare misure preventive un pò ovunque, in vista del Capodanno. Il sindaco di Calvi Risorta Giovanni Lombardi ha lanciato un appello ai suoi concittadini e ai giovani in particolare: “È giunto il momento di rivolgermi a voi, cari ed amatissimi giovani concittadini.

Tutti noi conosciamo a fondo l’impeto e la gioia di vivere che si prova nel fiore dell’età ma, purtroppo, mi preme l’obbligo di rammentarvi che questi dannatissimi anni hanno messo a dura prova la nostra serenità e, ahimè, le nostre care abitudini.

Il 31 dicembre è alle porte e, con esso, i festeggiamenti per l’arrivo di un nuovo anno.

Chiedo a tutti voi un grandissimo sacrificio e cioè quello di evitare veglioni e riunioni di vario genere”.

“Posso solo immaginare – continua – quanto possa costare ad ognuno di voi privarsi di momenti conviviali e festosi ma, in questa fase della nostra esistenza, è assolutamente necessario farlo.

Approfittiamo di questo maledettissimo anno per stare insieme ai nostri nuclei familiari, evitando di trasformare un momento di gioia in un evento infausto e nefasto. Pensiamo – conclude – a tutti coloro che al momento sono contagiati (posso assicurarvi che sono tantissimi) e facciamolo per tutti coloro che, a causa di questo sciagurato virus, oggi non ci sono più. Buon anno, ragazzi! Confido in voi”.