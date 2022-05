CAPUA ALLE ELEZIONI: sorteggiati gli scrutatori. Di Agresti: “garantita l’imparzialità e l’equità”

CAPUA – Questa mattina presso gli uffici del Comune di Capua alla presenza del commissario Giuliana Semprebuono e dei membri della commissione elettorale, si è proceduto al sorteggio degli scrutatori in vista della prossima tornata elettorale. Il metodo seguito è stato quello dell’estrazione tra quanti erano iscritti nell’apposito elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale in occasione delle consultazioni. La commissione elettorale composta dagli ex consiglieri comunali Gianluca Di Agresti, Pietro Caruso e Anna Vegliante ha optato per il criterio del sorteggio. “Anche in occasione delle consultazioni regionali, ho sempre proposto il metodo dell’estrazione. In questo modo è garantita l’imparzialità e l’equità nella designazione dei preposti all’espletamento delle attività di scrutatore”, così Gianluca Di Agresti.