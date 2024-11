CAPUA. Branco di cani randagi semina il panico in città, aggredita una donna al Rione Boscariello

Al Rione Risorgimento, invece, sono almeno tre i gatti padronali rimasti vittime dell’aggressione del branco

CAPUA – In città c’è grande preoccupazione per le aggressioni dei cani randagi che, in queste ore, si fanno sempre più numerose. A far scattare l’allarme è stato l’assalto di un branco subito ieri da una donna al Rione Boscariello. Cani pericolosi e di grossa taglia che vagavano liberi in città aggredendo e, talvolta sbranando altri animali e che rappresentano un pericolo anche per quelli condotti regolarmente al guinzaglio e per i loro padroni

Diverse sono le segnalazioni che ci sono giunte in queste ore in particolare con due episodi.

Il primo al rione Risorgimento, lunedì sera, dove almeno tre sono i gattini, padronali, aggrediti e gravemente feriti. Episodio analogo, nella giornata di ieri, al rione Boscariello dove un abitante della zona è stata aggredita per strada da un molosso.

Gli episodi sarebbero stati segnalati all’Asl veterinaria alzando il livello di guardia al fine di intervenire efficacemente ed eliminare l’evidente pericolo.