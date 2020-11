CAPUA. Brutta sorpresa prima del Black Friday, svaligiato noto negozio di telefonia. L’appello del titolare

CAPUA (Christian e Lidia de Angelis) – Svaligiato il nuovo negozio di telefonia VL PHONE di Capua. L’altra notte, prima del Black Friday, alcuni balordi hanno pensato bene di ripulire il nuovo negozio di Luca Valentino dove erano da poco arrivate le novità per gli acquisti natalizi: televisori, smartphone, videogiochi di ultima generazione. Tutto sparito in poco tempo. Non bastava il momento non certo felice dovuto all’emergenza sanitaria che costringe alcuni esercenti a stare chiusi, ci si mettono anche i ladri a rendere la vita difficile ai negozianti. Stavolta, i “soliti ignoti” sono entrati in azione in via Fuori Porta Roma a Capua. La brutta sorpresa per il proprietario arriva con una telefonata da parte della vigilanza che lo informa dell’accaduto. Accorso in negozio, non ha potuto fare altro che contare i danni, purtroppo non indifferenti: oltre alla saracinesca divelta e alla vetrina infranta, scaffali semivuoti. Questo lo sfogo del titolare Luca Valentino: “Vi ringrazio immensamente per l’affetto che mi stai dimostrando, so tutto quello che state facendo per me e per il mio negozio.. non ci sono parole per descrivere quanto mi state vicino in questo momento.. soprattutto in questo periodo dove gli animi già sono a terra.. Vi chiedo però di aiutarmi solamente ad invogliare persone a venire al mio negozio.. non voglio che le persone ci rimettano dei soldi, mi basta l’affetto che mi avete dimostrato! Per me è già tanto. Grazie di vero cuore a tutti, vi voglio bene! Vi aspetto in negozio”.