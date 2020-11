CAPUA. Contagi tra i dipendenti del comune, chiusi gli uffici

CAPUA (red.cro.) – A causa di una serie di contagi registratisi negli uffici comunali di Capua di via Corte della Bagliva, il primo cittadino Luca Branco ha disposto per la giornata di oggi la chiusura degli uffici municipali per la sanificazione dopo che sono stati appurati casi positivi. I dipendenti si erano sottoposti ai test dai quali, dopo i successivi tamponi, sono emersi dei contagi. Nella giornata di ieri sono stati comunicati all’Ente e così il primo cittadino ha disposto la chiusura degli uffici che saranno riaperti da domani. A Capua attualmente i positivi sono 74 e nella giornata di lunedì ci sono state due vittime di Covid.