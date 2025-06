CAPUA. Donna aggredita da due cani nei giardinetti di via Pomerio, mano e ginocchio fasciati: “È la seconda volta, ora basta”

Soccorsa da una passante

CAPUA – Paura e rabbia nei giardinetti pubblici di via Pomerio, di fronte al centro Momò, dove una donna è stata aggredita per la seconda volta da due cani randagi, uno bianco e uno nero, presenti stabilmente nella zona. La segnalazione arriva direttamente dalla vittima, che ha denunciato l’accaduto con un post corredato da due foto, in cui si vedono una mano e un ginocchio fasciati, a testimonianza delle ferite riportate durante l’aggressione. «Stamattina sono stata attaccata di nuovo. È già successo in passato e, nonostante le mie ripetute segnalazioni, nessuno è intervenuto. Non possiamo vivere nella paura, senza la libertà di fare una semplice passeggiata», scrive la donna, visibilmente provata.

Fondamentale il gesto di solidarietà di una passante: «Ringrazio di cuore la signora che mi ha soccorso, è stata preziosa in un momento di forte difficoltà».

L’appello si rivolge ora alle autorità competenti: «È necessario agire subito. La situazione è pericolosa. Quei giardinetti sono frequentati da bambini, anziani e famiglie: non possiamo aspettare che succeda qualcosa di ancora più grave». I residenti della zona, già da tempo preoccupati per la presenza di cani incustoditi, chiedono interventi urgenti e risolutivi per garantire la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.