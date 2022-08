CAPUA – Dramma a Capua. Intorno alle 14, al rione Porta Roma, nei pressi dello store dell’Ovs, un 57enne, A.M. è morto. Viaggiava a bordo della sua moto, quando si è scontrato con una Fiat Punto bianca in sosta. Il mezzo è andata in pezzi, completamente distrutto mentre il centauro è stato disarcionato. Inutili i soccorsi giunti sul posto: un’ambulanza, la polizia, i vigili del fuoco.