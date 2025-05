CAPUA. Escursionista svizzero cade in un corso d’acqua: salvato dai Vigili del Fuoco

Fondamentale si è rivelata la geolocalizzazione

CAPUA – Momenti di apprensione questa mattina a Capua, in via Brezza, dove un escursionista svizzero è caduto in un corso d’acqua durante una camminata nella zona.

A dare l’allarme è stato lo stesso escursionista, che è riuscito a contattare i soccorsi e a fornire la propria posizione grazie alla geolocalizzazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Aversa, che hanno raggiunto l’uomo e lo hanno tratto in salvo.