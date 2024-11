CAPUA. Giovane investito in monopattino, corsa in ospedale

L’episodio ieri lungo la via Appia

CAPUA – Grande spavento ieri, lungo l’Appia, nei pressi della clinica Villa Fiorita a Capua. Un giovane straniero viaggiava a bordo di un monopattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un furgone. Inizialmente si è temuto il peggio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e trasportato il ferito all’ospedale civile di Caserta malconcio ma non in condizioni gravi