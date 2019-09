CAPUA IN LUTTO. Simone lavorava da promoter e amava la moda. Sospeso l’evento “Volturno in festa”

Capua (d.l. ) – Sono ormai passate diverse ore ma Capua resta incredula alla notizia della morte di simone mauro. Era un bravo ragazzo Simone , figlio di una famiglia di commercianti ortofrutticoli di Capua con attività fuori Porta Roma molto conosciuta.

Era il figlio di “Agostino o’ Capitan”, era un appasionato di moda e sfilate, in cui si dilettava volentieri. Stava rientrando con due amici da Sparanise, dove avevano trascorso una serata in un locale della zona. La salma è stata trasferita presso l ospedale di caserta in attesa dell esame autoptico. Simone lavorava come promotore e tra pochi giorni avrebbe festeggiato il suo compleanno. Ricordiamo che l’evento in programma questa sera dell’associazione Amici del Rione Volturno, Volturno in festa, è stato sospeso in segno di lutto.

Figlio, fratello, zio e amico di tutti lascia un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto.

IL RICORDO DEGLI AMICI